Coronavirus, primo caso a Messina: positivo un 50enne di Sant’Agata Militello, ricoverato a Barcellona Pozzo di Gotto

6 Marzo 2020 19:19

Coronavirus, 50enne di Sant’Agata Militello risultato positivo al tampone. L’uomo era in isolamento da alcuni giorni

Primo caso di contagio da coronavirus in provincia di Messina. Si tratta di un uomo di circa 50 anni che stamattina è stato soccorso a casa dal personale medico del 118 e trasportato nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo aver ricevuto i risultati del tampone inviato al Policlinico di Catania. L’uomo è un vigile del fuoco in servizio a Roma, rientrato nei giorni scorsi a Sant’Agata Militello. Da alcuni giorni era in isolamento volontario nella sua abitazione, dal momento che alcuni suoi commilitoni erano risultati positivi al covid-19. Contattato al telefono, il sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso ha riferito: “Prenderò tutti i provvedimenti necessari per risalire a tutti i contatti avuti dall’uomo. Invito tutti alla cautela e a non farsi prendere dal panico. Tutta la famiglia dell’uomo si trova già in isolamento e son già partiti i controlli necessari”.

