Coronavirus, salgono a 4 i casi a Messina e provincia: positivo un altro anziano

7 Marzo 2020 22:46

Coronavirus, salgono a 4 i casi di contagio a Messina e provincia: positivo un anziano di 80 anni. L’uomo si è presentato al Policlinico

Salgono a 4 i casi di contagio da coronavirus a Messina e provincia: l’ultimo riguarda un medico in pensione sull’ottantina. Secondo quanto si apprende, l’anziano avrebbe avuto contatti con il professore universitario in pensione risultato positivo e che al momento si trova in isolamento nella sua abitazione a Messina. L’80enne si sarebbe presentato spontaneamente al Policlinico di Messina, dove attualmente è in isolamento. Come prevede il protocollo, per la conferma del contagio da codiv-19 si attendo i risultati dallo Spallanzani di Roma. Nel territorio di Messina gli altri due casi di positività al coronavirus riguardano la coppia di coniugi di Sant’Agata Militello. Il marito, vigile del fuoco di 50 anni, è ricoverato all’ospedale Cutroni-Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. La moglie, che al momento non presenta sintomi febbrili, è in isolamento nella sua abitazione. Negativi al test i figli della coppia. Inoltre si attendono i risultati degli ultimi tamponi effettuati sul personale sanitario dell’Ospedale di Sant’Agata Militello, dove alcuni giorni fa il vigile del fuoco 50enne si recato per una visita medica.

