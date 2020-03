Coronavirus: Meloni, ‘supermercati h24, fasce riservate ad anziani e medici’**

22 Marzo 2020 22:28

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Non ridurre gli orari di apertura dei supermercati ma andare nella direzione diametralmente opposta: per me i supermercati dovrebbero essere aperti 24 ore su 24. Dovremmo pensare anche a riservare delle fasce orarie ai volontari che fanno la spesa per conto di tanti cittadini e tanti anziani che non possono muoversi e per coloro che, come medici e personale sanitario, devono lavorare molte ore e non possono permettersi di fare file chilometriche. Una estensione dell’orario di apertura dei supermercati consentirebbe di fare anche questo”. Lo dice Giorgia Meloni, presidente Fdi, a Live-Non è la D’Urso.

Valuta questo articolo