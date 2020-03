Coronavirus: Meloni, ‘governo blocchi firma Mes’

7 Marzo 2020 13:12

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Mentre il coronavirus sta paralizzando l’intero Continente gli euroburocrati continuano a premere per l’approvazione del Mes, il fondo ‘salva banche tedesche’. Mi auguro che il governo italiano abbia la decenza di imporre uno stop alla sottoscrizione di questo folle trattato: per affrontare l’emergenza che stiamo vivendo non dobbiamo nemmeno sentir più parlare di vincoli o trattati economicidi”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.

“Abbiamo un’epidemia da fronteggiare e un’economia nazionale da difendere, di fronte ad una solidarietà europea inesistente dove nazioni come Francia e Germania fermano esportazioni di macchinari per la terapia intensiva e requisiscono mascherine e materiali medici, il governo italiano -aggiunge Meloni- ha il sacrosanto dovere di pensare solo al bene della Nazione. Si vergognino gli euroburocrati di pretendere in questa fase l’approvazione del Mes invece di parlare delle misure comuni per proteggere tutta l’Europa dal virus e dai danni che crea”.

Valuta questo articolo