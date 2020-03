Coronavirus: Mattioli, ‘Draghi? va coinvolto quale che sia il ruolo’

28 Marzo 2020 16:57

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo delle personalità che sono un punto di riferimento a livello globale e che rappresentano dei grandi asset per l’Italia. Io penso che un uomo come Mario Draghi vada coinvolto quale che sia il ruolo. Per uscire da un’emergenza straordinaria come questa abbiamo bisogno di persone straordinarie, per quello che hanno fatto e non solo per quello che hanno detto”. Così Licia Mattioli, vicepresidente di Confindustria e candidata alla successione di Vincenzo Boccia all’HuffPost.

