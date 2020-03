Coronavirus: Mattarella, ‘responsabilità cittadini bene fondamentale per democrazia’**

27 Marzo 2020 19:46

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Il senso di responsabilità dei cittadini è la risorsa più importante su cui può contare uno Stato democratico in momenti come quello che stiamo vivendo”. Lo ha affermato questa sera in un videomessaggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

