Coronavirus: materiali sanitario da Cina sdoganato in tempi record a Malpensa

15 Marzo 2020

Milano, 15 mar. (Adnkronos) – E’ stato sdoganato ieri sera in tempi record a Malpensa il materiale sanitario proveniente dalla Cina via Russia con volo cargo che comprendeva un carico di mascherine. Lo fa sapere l’Ufficio delle Dogane di Malpensa, che ha lavorato con i militari del comando della gdf di Malpensa.

“La merce, importata in franchigia dai dazi doganali e con esenzione Iva, è stata inviata con procedura d’urgenza alla Protezione Civile di Milano e sarà distribuita gratuitamente, tramite il Comune di Milano, per circoscrivere la pandemia”.

