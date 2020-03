27 Marzo 2020 19:43

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Molti Capi di Stato, d’Europa e non soltanto, hanno espresso la loro vicinanza all’Italia. Da diversi dei loro Stati sono giunti sostegni concreti. Tutti mi hanno detto che i loro Paesi hanno preso decisioni seguendo le scelte fatte in Italia in questa emergenza”. Lo ha affermato questa sera in un videomessaggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

