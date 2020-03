Coronavirus, niente mascherine: stop agli interventi ad Avellino

6 Marzo 2020 11:23

Coronavirus, ad Avellino sono esaurite le scorte di mascherine chirurgiche e non e’ possibile rispettare le misure di sicurezza

Interventi chirurgici di qualsiasi natura bloccati negli ospedali Moscati di Avellino e Landolfi di Solofra. Sono esaurite le scorte di mascherine chirurgiche e non e’ possibile rispettare le misure di sicurezza. Il direttore medico ha dunque inviato una nota a tutte le unita’ operative nella quale si legge che “in seguito a carenza di mascherine chirurgiche e in attesa di un loro approvvigionamento, gli interventi chirurgici in elezione sono sospesi fino a nuove disposizioni”. In affanno anche l’ospedale di Ariano Irpino, dove la notte scorsa e’ stato chiuso il pronto soccorso e il personale in servizio al momento e’ stato inviato in isolamento fiduciario. Una donna, accompagnata dal marito in auto, e che sospettava di aver contratto il coronavirus, non e’ passata per la tenda pretriage allestita all’ingresso dell’ospedale Frangipane, ma si e’ diretta, attraverso la camera calda, in accettazione. E’ scattato il protocollo di sicurezza e bisognera’ ora procedere alla sanificazione dei locali nei quali e’ e’ trasitata la paziente poi sottoposta a tampone. Nel tribunale di Avellino, che rimarra’ chiuso per i prossimi tre giorni, e’ cominciata intanto la sanificazione. Lunedi’ riapriranno gli uffici giudiziari, ma soltanto per le attivita’ indispensabili.

