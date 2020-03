Coronavirus in Sicilia: mascherine a 10 euro nel distributore merendine dell’ospedale

11 Marzo 2020 16:08

La segnalazione di Cimo Sicilia: “Il paradosso è che mentre nelle strutture sanitarie mancano i dispositivi di protezione per i sanitari, si trovano nelle macchinette le mascherine a dieci euro”

Mascherine anti-contagio in vendita a 10 euro nel distributore insieme a snack e bibite. È successo all’ospedale Villa Sofia di Palermo. A denunciare il caso è stata la Cimo, il sindacato dei medici, segnalando l’episodio alla direzione generale del nosocomio per le opportune verifiche. “Invitiamo le altre direzioni delle aziende sanitarie a vigilare su simili episodi speculativi davvero incresciosi”, dice Angelo Collodoro, vice segretario regionale Cimo Sicilia-“Il paradosso è che mentre nelle strutture sanitarie mancano i dispositivi di protezione per i sanitari, si trovano nelle macchinette le mascherine a dieci euro. Invitiamo le altre direzioni delle aziende sanitarie a vigilare su simili episodi speculativi davvero incresciosi”.

