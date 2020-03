Emergenza Coronavirus, parla l’esperta: “se tutti indossassero le mascherine, il virus non si diffonderebbe”

22 Marzo 2020 09:32

Emergenza Coronavirus, l’infettivologa Gloria Taliani: “le mascherine servono. Se le indossassero tutti, il virus non si diffonderebbe”

“Le mascherine servono. Se le indossassero tutti, il virus non si diffonderebbe“, ma per un loro utilizzo diffuso ne servono di più e invece “c’è un problema di disponibilità. Il virus ha colto tutti di sorpresa e le mascherine sono esaurite quasi ovunque”. E’ quanto afferma l’infettivologa, Gloria Taliani, in un’intervista al “Corriere della Sera”. “La mascherina serve a chi è positivo, perché impedisce la trasmissione del virus. C’è una quota della popolazione che è asintomatica o ha lievi sintomi e non ha fatto il test. Quindi potrebbe essere positiva. Per questo, se la indossassero tutti, nessuno potrebbe contagiare”, prosegue Taliani.

Ammesso di riuscire a trovare mascherine, quali bisognerebbe utilizzare? “La mascherina chirurgica, che è impermeabile e offre una protezione totale, ma va saputa indossare. Deve essere appoggiata sotto il mento, legata, e deve coprire il naso. Deve restare ben aderente al viso. Ci sono persone che la indossano come una foglia di fico. C’è anche un rinforzo di metallo sul dorso del naso: se si lascia uno spazio aperto, le goccioline possono cadere e allora non serve a niente”, conclude.

