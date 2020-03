Coronavirus: Marcucci, ‘Gori bravo sindaco, da Lega basta tifo da stadio’

25 Marzo 2020 14:47

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Il sindaco di una città deve riflettere sui limiti del proprio sistema sanitario, come sta facendo con passione Giorgio Gori. La Lega dovrebbe smettere di sentirsi sempre come la tifoseria indiavolata dentro uno stadio. #coronavirus non è una partita di calcio”. Lo scrive su twitter il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci.

Valuta questo articolo