20 Marzo 2020 20:23

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “La nuova ordinanza del ministero della Sanità è ispirata al buon senso. So che è difficile, difficilissimo per tutti, ma ci si può spostare soltanto nei pressi della propria abitazione. Siamo in emergenza, un’ emergenza che si vince solo così. I supermercati resteranno aperti nei soliti orari previsti dai calendari regionali, anche sabato e domenica. Ed è giusto cos씝. Lo scrive su Fb il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.

