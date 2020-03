Coronavirus: Marcucci a senatori Pd, ‘su dl Cura Italia pochi essenziali emendamenti’ (2)

28 Marzo 2020 21:33

(Adnkronos) – “Abbiamo deciso -prosegue Marcucci- poi di concentrare le proposte politiche sul prossimo Decreto legge, annunciato appunto per la metà del mese di aprile. Presentiamo prioritariamente quindi quattro ordini del giorno che, approvati, impegneranno il Governo già nella stesura del testo del prossimo DL: sostegno alla ripresa dei consumi; strumenti agli Enti locali per la garanzia dei servizi a seguito della riduzione delle entrate; maggiori garanzie e liquidità alle imprese; spostamento al termine dell’emergenza sanitaria di tutti gli adempimenti tributari e previdenziali”.

“Infine, abbiamo depositato anche una proposta emendatativa onerosa, laddove fosse possibile recuperare risorse non ancora impegnate: 40 milioni da destinare agli operatori, tecnici e professionisti sanitari, cui estendere il bonus baby sitter e prevedere un’indennità aggiuntiva allo stipendio”.

“A tutti i soggetti rappresentativi dei tanti mondi economici che abbiamo ascoltato e ci hanno avanzato proposte emendative per il provvedimento diciamo che la nostra disponibilità all’ascolto e al lavoro comune non cambia e che terremo conto di tutte le proposte che ci sono arrivate per il grande lavoro che ci aspetta nelle prossime settimane”.

