Coronavirus, Mancuso: “giustissima l’ultima ordinanza che ha inteso chiudere la Calabria in entrata ed in uscita”

24 Marzo 2020 09:55

Mancuso: “giustissima l’ultima ordinanza che ha inteso chiudere la Calabria in entrata ed in uscita. Solo con tale rigidità si potrà impedire la diffusione del coronavirus in un numero di pazienti tale che metterebbe in ginocchio il nostro sistema sanitario e l’intera regione”

“Giustissima l’ultima ordinanza che ha inteso chiudere la Calabria in entrata ed in uscita. Solo con tale rigidità si potrà impedire la diffusione del coronavirus in un numero di pazienti tale che metterebbe in ginocchio il nostro sistema sanitario e l’intera regione. Allo stesso modo siamo vicini a quelle persone, nostri corregionali, che lavorano fuori regione e si trovano ora, non solo senza lavoro, ma impossibilitati a rientrare presso le loro case”. E’ quanto scrive in una nota Filippo Mancuso, Consigliere Regionale della Lega. “Così come pure studenti che hanno finito il ciclo di studi o stage all’estero che rientrano in Italia, ma allo stesso modo, sono impossibilitato a rientrare presso le proprie famiglie. Magari , entrambe le categorie , senza risorse economiche. Condivido quindi quanto sostenuto dal Segretario Invernizzi e dal vicepresidente Spirlì, per queste persone credo sia il caso di istituire un corridoio di dialogo con le regioni in cui si trovano , al fine di assicurare loro una temporanea sistemazione in attesa del ritorno alla normalità. Solo così alla legittima è sacrosanta rigidità per salvaguardare la salute di tutti chiudendo in entrata ed uscita la Calabria avremo assicurato ai calabresi una permanenza dignitosa fuori regione e dalle proprie case”, conclude Mancuso.

Valuta questo articolo