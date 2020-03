Coronavirus: Lotti, ‘governo dia sostegno a famiglie per chiusura scuole’

4 Marzo 2020 18:54

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “La chiusura temporanea delle scuole avrà un impatto pesante sulla vita dei cittadini e dei lavoratori. è necessario che il Governo si attivi al più presto per offrire un sostegno concreto alle famiglie”. Lo dice Luca Lotti del Pd rispondendo ai giornalisti alla Camera.

‘Le difficoltà di questi giorni – ha aggiunto – devono essere affrontate con rigore e responsabilità, da parte di tutti. Non è questo il momento delle polemiche e delle divisioni. L’Italia è un grande Paese e mai come ora tocca alla politica sapere essere all’altezza delle proprie responsabilità”.

