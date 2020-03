Coronavirus: in Lombardia c’è chi non parte perchè teme sanzioni e denunce

8 Marzo 2020 11:56

Coronavirus: a Linate la polizia non ha disposizioni di fermare i viaggiatori

Alcuni passeggeri, smarriti dalle notizie sui divieti di spostamento da e per la Lombardia chiedono informazioni alla Polizia sulle partenze da Milano: “possiamo ancora partire? Devo andare a Reggio Calabria”, chiede una studentessa di psicologia, all’aeroporto di Linate insieme al fidanzato. Ha comprato ieri sera il biglietto per tornare a casa, “visto che le lezioni non ci sono e qui e’ zona rossa. Ma ho paura che una volta arrivata giu’ vedendo da dove arrivo magari scatti una denuncia e allora rinuncio e sto qui. Non parto”, racconta la ragazza. “I poliziotti hanno detto che e’ meglio viaggiare solo per motivi importanti ma che al momento non hanno disposizione di fermarci e che i voli partono, pero’ non sanno se una volta atterrati potrebbe essere cambiato qualcosa”, ha concluso la studentessa.

