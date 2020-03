17 Marzo 2020 15:36

Emergenza Coronavirus: a Locri “quarantena obbligatoria” per oltre 60 persone. Il sindaco dispone la chiusura straordinaria del cimitero cittadino

“I tempi cambiano ma noi siamo sempre quelli che non mollano mai. Al lavoro, anche oggi, per la tutela dei nostri cittadini. Firmate Ordinanze per “quarantena obbligatoria” per oltre 60 persone”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese. “Disposta, inoltre -prosegue- la chiusura straordinaria del cimitero cittadino ai visitatori. Noi lavoriamo per Voi. Voi restate a casa. Un abbraccio alla città di Locri e alla Locride”, conclude.

