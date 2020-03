Coronavirus: Lega, ‘su misure economiche silenzio, su sanitarie ci danno ragione’

3 Marzo 2020 23:24

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Ci aspettavamo si parlasse di economia invece l’incontro è stato solo sul tema sanitario, un tema dove c’è massima collaborazione della Lega, anche se ci hanno dato ragione dopo qualche settimana di distanza sull’adozione di misure più drastiche”. Così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, lasciando Palazzo Chigi.

“Conte ha detto di aver recepito le proposte della Lega e ne terranno conto -prosegue- sul piano economico non ci ha detto quali saranno le modalità, se ci sarà un incontro informale come questo, dunque anche con le opposizioni, o solo di maggioranza. Il testo ancora non c’è, quindi non c’è un provvedimento del governo, e ci ha spiegato che le misure messe in campo finora sono solo emergenziali”.

“Numeri non sono stati fatti -aggiunge Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato- fare un’operazione buona di contenimento vuol dire contribuire anche al rilancio dell’economia, perché prima si riesce a contenere il virus e prima il Paese può ripartire. Sul tema sanitario c’è la nostra disponibilità, vediamo sul fronte economico…”.

