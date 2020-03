Coronavirus, Gianturco: “il sindaco di Lamezia Terme proroghi i pagamenti delle tasse locali”

9 Marzo 2020 10:35

Gianturco: “in momenti come questi, in cui la città sta vivendo un periodo difficile sotto tutti i punti di vista, l’amministrazione deve dare un segnale di vicinanza nei confronti delle categorie economiche più colpite dall’emergenza Coronavirus”

“In momenti come questi, in cui la città sta vivendo un periodo difficile sotto tutti i punti di vista, l’amministrazione deve dare un segnale di vicinanza nei confronti delle categorie economiche più colpite dall’emergenza Coronavirus. Il sindaco proroghi il pagamento delle tasse locali”. A dichiararlo è il consigliere comunale Mimmo Gianturco. “Una buona amministrazione – afferma Gianturco – deve dare una boccata di ossigeno ad imprese, commercianti, artigiani e a tutte le categorie professionali in sofferenza a causa della situazione emergenziale prorogando il pagamento delle tasse comunali. Sarebbe un concreto aiuto che consentirebbe a moltissimi cittadini di riprendere fiducia nelle istituzioni locali e nel futuro”. “È chiaro che gli interventi economici più grossi sono in capo al governo centrale – chiarisce – ritengo però che anche dal Palazzo di Città devono arrivare idee e aiuti per tranquillizzare i lametini. Iniziative come questa – conclude – vanno nella direzione dell’alleggerimento del carico fiscale nei confronti di chi sta pagando un prezzo economico pesantissimo dato dalla diffusione del Covid-19”.

Valuta questo articolo