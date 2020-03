16 Marzo 2020 14:54

Emergenza Coronavirus: primo caso accertato a Lamezia Terme. Il sindaco Mascaro: “dobbiamo ad ogni costo impedire la diffusione del contagio”

“Primo caso nel territorio lametino. Ancora di più rivolgo un appello a tutti i cittadini a non uscire dalle proprie abitazioni se non in casi di assoluta necessità”, è quanto afferma il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro. “È opportuno assumere comportamenti ancora più limitativi rispetto alle prescrizioni in essere ed evitare, se possibile, di uscire da casa anche nei casi limitati oggi consentiti. Dobbiamo ad ogni costo impedire la diffusione del contagio. Solo con senso di responsabilità riusciremo a superare l’emergenza. Forza Lamezia, forza Calabria, forza Italia”, conclude.

