Coronavirus: Labriola (Fi), ‘governo metta in campo piano sanificazione città’

15 Marzo 2020 18:06

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Il governo non lasci soli i sindaci nella lotta contro il Coronavirus. Bisogna prevedere, soprattutto al Sud, un piano di sanificazione quotidiana, seguendo l’esempio di Wuhan”. Lo afferma in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

“Il Mezzogiorno ha un sistema sanitario più fragile delle regioni del Nord, abbiamo bisogno di muoverci in anticipo, giocandoci tutte le carte che abbiamo a disposizione. L’Italia e gli italiani ormai sono chiusi in casa, ma la campagna #iorestoacasa sarà inutile se il governo non impone ai sindaci e alle Asl, costituendo anche una task force, di disinfettare gli spazi pubblici, i mezzi pubblici”.

“L’esecutivo autorizzi le spese straordinarie al Comuni per questo genere di operazioni che vanno effettuati su tutto il territorio nazionale seguendo una prassi dettata dal Ministero della Salute. Non bisogna lasciare nulla al caso, dalla più piccola città alle grandi metropolitane: tutti dovranno seguire scrupolosamente le linee guida di disinfestazione che speriamo il ministro Speranza non ritardi a strutturare”.

