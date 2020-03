Coronavirus, la deputata Siracusano (FI) dona un respiratore al Policlinico di Messina, raccolta fondi di Forza Italia Giovani

21 Marzo 2020 12:03

La deputata azzurra Matilde Siracusano ha donato un respiratore al Policlinico di Messina e Forza Italia Giovani ha avviato una raccolta fondi per la sanità siciliana

A Messina è il momento della generosità. La deputata azzurra Matilde Siracusano ha donato un respiratore al Policlinico e Forza Italia Giovani ha avviato una raccolta fondi per la sanità siciliana. “Chi può faccia tutto quanto gli è possibile per aiutare i nostri ospedali!”-scrive su facebook il coordinatore provinciale a Messina dei giovani di Forza Italia- “Noi giovani di Forza Italia insieme al coordinatore regionale Andrea Mineo abbiamo avviato una raccolta fondi per la sanità siciliana. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito e soprattutto l’on Matilde Siracusano che oltre al contributo alla nostra iniziativa, ha voluto anche donare un respiratore che sarà installato al Policlinico di Messina nei prossimi giorni”.

