Coronavirus, tutt’Italia zona rossa: lockdown totale, Paese blindato. Conte: “non c’è più tempo”

9 Marzo 2020 21:46

Coronavirus, Conte: “tutt’Italia sarà zona protetta”

“Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare come ‘io resto a casa’. Non ci sara’ piu’ una zona rossa nella pensisola. Ci sara’ l’Italia zona protetta. Ci sara’ l’Italia come zona protetta“. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

“Abbiamo adottato una nuova decisione che si basa su un presupposto. Tempo non ce n’e’. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e ahime’ anche delle persone decedute. La nostre abitudini quindi vanno cambiate. Vanno cambiate ora. Ho deciso di adottare subito misure ancora piu’ stringenti, piu’ forti“. Continua ancora il presidente del consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Coronavirus, Conte: “deciso di adottare misure più forti”

“Ho deciso di adottare misure ancora piu’ forti e stringenti per contenere il virus e tutelare la salute dei cittadini“. Lo ha detti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Coronavirus, Conte: “su tutt’Italia no a spostamenti se non per lavoro o per salute”

Su tutta la penisola saranno da evitare “gli spostamenti a meno di comprovate ragioni di lavoro o casi di necessità o motivi di salute” e abbiamo aggiunto il “divieto di assembramento all’aperto o in locali all’aperto“. Lo afferma in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Coronavirus, Conte annuncia scuole chiuse fino al 3 Aprile

Durante la conferenza stampa che si sta tenendo in questi minuti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato che “portiamo la sospensione delle attivita’ didattiche sia nelle scuole che nelle università sino al 3 aprile, su tutta la penisola isole comprese”.

Coronavirus, Azzolina: “attività sospese fino al 3 Aprile”

“Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha appena annunciato l’estensione delle misure di contenimento del #Coronavirus su tutto il territorio nazionale. Sara’ un’unica grande zona protetta. La decisione riguarda anche le scuole: le attivita’ didattiche sono quindi sospese in tutto il Paese fino al 3 Aprile“. Cosi’ la ministra dell’Istrzuione, Lucia Azzolina su Facebook. “Gia’ a partire dalle prossime ore- prosegue la ministra- forniremo a tutti informazioni piu’ dettagliate, come abbiamo fatto in questi giorni. È una misura dolorosa ma necessaria, che condivido. Mi impegno a stare ancora piu’ vicino a studenti e personale scolastico. Andremo avanti affrontando insieme questa emergenza. Le attivita’ si sospendono ma #lascuolanonsiferma“.

Coronavirus, Renzi: “bene Conte, ora stop mutui”

“Bene il Premier Conte sul fatto di considerare tutta Italia zona rossa. Bene anche sul commissario per l’emergenza. Adesso servono aiuti alle famiglie e alle imprese: liquidita’ per tutti stop mutui 2020. Vinceremo insieme la sfida del #Coronavirus“. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, leader di Iv.

Coronavirus, Conte: “continueremo a controllare gli ingressi”

Per quel che riguarda gli effetti con l’estero a causa delle nuove misure per il contenimento del Coronavirus “non cambia nulla. Gli spostamenti dei cittadini italiani avverranno sempre alle stesse condizioni“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi. “Continueremo a controllare l’ingresso in Italia per cautelarci“, ha aggiunto.

Valuta questo articolo