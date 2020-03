Coronavirus, l’Italia vera è sulle corsie degli ospedali: medici, pazienti e infermieri cantano l’Inno di Mameli. Il VIDEO di una dottoressa calabrese spopola sul web

23 Marzo 2020 18:49

Il video di una dottoressa calabrese è diventato virale sui social: l’Inno di Mameli cantano all’Ospedale di Sondalo ha fatto commuovere tutti

Per un’Italia che resta a casa, ce n’è una che combatte sulle corsie degli ospedali. Un medico pneumologo dell’Ospedale di Sondalo (in provincia di Sondrio) ha impugnato il megafono facendo ascoltare a pazienti e collaboratori presenti l’Inno di Mameli. La donna, in diretta tv durante la trasmissione “Pomeriggio Cinque” di Barbara d’Urso, ha svelato di essere calabrese e nativa di Tropea. Il suo video è diventato virale sul web, è stato un momento di commozione, che ha fatto capire il grande lavoro che questi eroi stanno facendo con instancabile sacrificio. Tutti i nostri grazie sono rivolti agli operatori sanitari, il popolo può aiutarli soltanto rispettando le norme anti-Coronavirus.

