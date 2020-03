Coronavirus, Italia prima per casi dal 23 gennaio. Dal Web ironizzano: “Sembra la Reggina di Mazzarri” [FOTO]

12 Marzo 2020 13:32

“Sembra la Reggina di Mazzarri”, la triste ironia del web che paragona la classifica degli amaranto allo schema dei contagiati da coronavirus in Italia

La situazione in Italia legata all’emergenza coronavirus diventa ogni giorno sempre più preoccupante. I numeri fanno notare che, escludendo la Cina, il nostro paese è in testa al numero di contagi dal 23 gennaio ad oggi. Eppure sui social c’è qualcuno che, nonostante la grave notizia, riesce a fare ironia. Sotto al post Twitter pubblicato dal giornalista Fabrizio Biasin, un utente ha commentato con la frase: “sembriamo la Reggina di Mazzarri”. E’ chiaro il riferimento alla banda del -15 che riuscì a scalare la classifica ed ottenere la salvezza in Serie A. Nello schema però il tema è tutt’altro che felice, sarebbe meglio non scherzare quando c’è di mezzo la salute…

Valuta questo articolo