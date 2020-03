Coronavirus in Italia, il bilancio aggiornato: 34 morti e 1.694 contagiati

1 Marzo 2020 19:55

Coronavirus in Italia, il bilancio aggiornato dalla protezione civile sul bilancio di morti, contagiati e ricoverati

Esclusi i 34 morti e gli 83 guariti, oggi ci sono 1.577 persone infette in Italia: è il dato aggiornato specificato da Angelo Borrelli, il capo della protezione civile nella consueta conferenza stampa di aggiornamento sull’epidemia di Coronavirus. Borrelli ha specificato che “la dipendenza della morte dal Coronavirus non è stata accertata per alcuno dei 34 casi, l’Istituto Superiore di Sanità dovrà fare le verifiche“, confermando che queste “34 persone, tutte anziane e con patologie pregresse, sono morte con il Coronavirus ma non abbiamo ancora conferma che siano morte per il Coronavirus”.

