Coronavirus, Cannizzaro incalza il Governo con un’interrogazione: “necessario bloccare con urgenza il nuovo esodo dal Nord verso il Sud”

22 Marzo 2020 11:35

Coronavirus, interrogazione parlamentare del deputato reggino Cannizzaro al Governo: “cosa intende fare per bloccare il nuovo esodo dal Nord verso il Sud? Non si può continuare a perpetuare lo stesso errore che ha già determinato gravi conseguenze sulle Regioni del Mezzogiorno”

“Alla luce della chiusura di aziende e fabbriche disposta dal Governo Conte, tanti concittadini calabresi che lavorano nelle Regioni del Nord torneranno inevitabilmente a casa, in Calabria, come già accaduto con la chiusura delle scuole prima, e con la chiusura di alcune attività lavorative poi. L’esodo che si è già verificato dalle Regioni del Nord, focolaio dell’epidemia di Covid-19, ha già avuto effetti devastanti portando il virus al Sud e determinando piccoli focolai distribuiti in tutte le Regioni meridionali. Adesso con il nuovo decreto del Governo bisogna intervenire con urgenza affinché non si verifichi un analogo episodio nelle prossime ore”. Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, che annuncia un’interrogazione parlamentare insieme ad altri colleghi chiedendo al Governo cosa intende fare per limitare la diffusione del Coronavirus al Sud. “Che predisponga almeno un controllo all’accesso delle Regioni per coloro che intendono rientrare, non si può continuare a perpetuare lo stesso errore che ha già determinato gravi conseguenze sulle Regioni del Mezzogiorno”, conclude Cannizzaro.

