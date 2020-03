Coronavirus, in Inghilterra non hanno capito la gravità e accusano gli italiani: “solo una scusa per restare a casa”

13 Marzo 2020 17:27

“Gli italiani userebbero qualsiasi scusa pur di non lavorare”: le vergognose accuse giungono dall’Inghilterra, dove l’emergenza coronavirus non è ancora affrontata con le giuste precauzioni

“Gli italiani stanno usando la scusa della pandemia per restare a casa”, è questa la grave ed ingiustificata accusa che arriva dall’Inghilterra. Non ha ancora ben chiaro il problema Christian Jessen, medico e conduttore abbastanza nota in Gran Bretagna per aver presentato trasmissioni come “Malattie imbarazzanti” e “Grassi contro magri”. Neanche i numeri spaventosi e gli oltre mille morti che l’Italia sta piangendo in queste ore hanno fermato l’uomo dal rilasciare queste vergognose dichiarazioni ai microfoni di FUBAR Radio. “Potrebbe essere un po’ razzista quello che dico, forse serviranno delle scuse. Ma gli italiani userebbero qualsiasi scusa per chiudere tutto e smettere di lavorare per qualche tempo – continua Jessen – . Penso si tratti di un’epidemia vissuta più dai media che nella realtà. In fondo anche l’influenza uccide migliaia di persone ogni anno. Il coronavirus non colpisce le madri, non riguarda le donne incinta e nemmeno i bambini per quanto si sta verificando, perciò non capisco questo panico di massa”.

