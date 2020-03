Coronavirus, l’incoerenza di Di Maio: “non ha senso bloccare i voli dall’Italia, è inaccetabile”. Fino a ieri però il ‘must’ era chiudere i voli con la Cina…

3 Marzo 2020 18:06

Coronavirus, il pensiero di Di Maio contro la scelta della Cina contro il blocco dei voli dall’Italia

“Posso capire le zone rosse messe sotto attenzione per il coronavirus, ma dire che si chiude da e per l’Italia è inaccettabile”, lo ha affermato Luigi Di Maio nel corso della presentazione del piano per il made in Italy. Una scelta sconsiderata per l’ex leader del Movimento 5 Stelle: “per i voli la Farnesina è attiva da diversi giorni per chiedere a chi ha bloccato i voli per l’Italia di rimuovere il blocco in toto perché non ha senso”.

L’affermazione di Di Maio però è abbastanza contraddittoria con quello che è stato il suo pensiero in queste settimane. Il 7 Febbraio infatti, da Madrid, rispondeva al governo cinese che aveva criticato la scelta italiana, dicendo che “il blocco dei voli è una misura presa per affrontare l’emergenza nell’immediato e finché le autorità sanitarie ci diranno che è opportuna continueremo a tenerla in atto”.

