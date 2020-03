13 Marzo 2020 15:06

Emergenza coronavirus: la Regione stoppa le attività chirurgiche in tutti gli ospedali e cliniche private in Sicilia

La Regione Siciliana ha sospeso in tutte le strutture sanitarie della Sicilia le attività chirurgiche negli ospedali pubblici e nelle cliniche private come ulteriore misura per contenere l’emergenza Coronavirus. Lo conferma all’ANSA l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

