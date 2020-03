Coronavirus in Sicilia, Lega: “Servono mascherine, tute e occhiali. Basta rimpallare le competenze”

13 Marzo 2020 15:16

Lega Sicilia chiede con forza che venga eliminata immediatamente questa gravissima falla nel sistema sanitario

“Apprendiamo dalle Asp siciliane e dagli Ospedali della provincia di Messina, nonché dai funzionari del 118 che mascherine, tute e occhiali sono in scorte ridimensionate e spesso in esaurimento. Questo già adesso sta comportando un depotenziamento del sistema di gestione dell’emergenza alla vigilia di giornate in cui, verosimilmente, si segnerà un aumento consistente dei casi di contagio. In un clima di emergenza da covid-19 urgono quindi nuovi ordini e lo smistamento del materiale ordinato, incombenze che, a quanto ci riferiscono, al momento vengono rimpallate tra la protezione civile regionale e quella nazionale. Nella speranza che ci venga risposto che l’Impasse è stata superata e che questa nota risulti pertanto superflua, tuttavia, nel caso ciò non dovesse avvenire, chiediamo con forza che venga eliminata immediatamente questa gravissima falla e che chi ha la responsabilità di garantire che gli operatori possano operare in piena efficienza se la assuma senza nessun ulteriore indugio.” Lo ha dichiarato in una nota il deputato messinese Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Lega Sicilia per Salvini Premier.