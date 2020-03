Coronavirus in Sicilia: in arrivo prima tranche dei 100 milioni per le famiglie più bisognose

31 Marzo 2020 19:25

Coronavirus in Sicilia, la prima tranche potrebbe arrivare già entro la prossima settimana

Potrebbe arrivare già entro la prossima settimana una prima quota del 25-30% della somma, 100 milioni in totale, stanziata per le famiglie meno abbienti e in difficoltà per l’emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il governatore della Sicilia Musumeci. “Ai comuni abbiamo raccomandato di destinare queste risorsa ai nuclei familiari senza alcun reddito e senza alcun ammortizzatore sociale – ha detto in aula il governatore – Speriamo possa portare un minimo di serenità alle famiglie esasperate che non sanno più cosa mettere a tavola”.

