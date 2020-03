Coronavirus in Sicilia, i dati aggiornati città per città: escalation di contagi a Messina, 212 positivi

26 Marzo 2020 17:05

Attualmente in Sicilia risultano 1905 casi, e 68 in terapia intensiva. Cresce il contagio a Messina e provincia. Ecco i dati di oggi

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province in Sicilia, aggiornati alle ore 12 di oggi (giovedì 26 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

In totale sono 1.164 i casi positivi registrati dall’inizio, ma attualmente ne risultano 1.095 perché 36 sono già guariti e 33 deceduti.

Messina è la provincia siciliana in cui nelle ultime 24 ore si è registrato un maggior incremento di casi di Coronavirus. In città e provincia sono stati accertati 212 casi, cioè 44 in più rispetto a ieri quando il numero dei contagiati era pari a 168. A Messina sale a cinque il numero dei decessi per covid-19.Le ultime due vittime sono due uomini di 74 e 90 anni, deceduti al Policlinico per insufficienza cardiorespiratoria.

Aumentano i contagi anche nella Provincia di Enna, dove rispetto a ieri i contagiati sono passati dagli 83 di ieri ai 126 di oggi. Catania resta comunque la città più colpita dal codiv-19, con 321 positivi (33 in più rispetto a ieri). L’andamento dei contagi è più contenuto nel Palermitano, dove i casi positivi sono 197 (ieri erano 186), nell’Agrigentino, dove sono stati accertati 52 contagiati (ieri erano 47) e nel Siracusano con 52 casi di ieri e i 63 di oggi.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 52;

Caltanissetta, 48;

Catania, 321;

Enna, 126;

Messina, 212;

Palermo, 197;

Ragusa, 27;

Siracusa, 63;

Trapani, 49.

In Sicilia sono ricoverati 414 pazienti, di cui 68 in terapia intensiva, mentre 681 sono in isolamento domiciliare.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

