Coronavirus: in Sicilia i casi accertati salgono a 18, sono tutti collegati al focolaio lombardo

4 Marzo 2020 13:24

Coronavirus in Sicilia: sale il numero di casi, 18 contagiati

Sale il numero di casi di contagio da coronavirus in Sicilia. Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 367 tamponi, di cui 349 sono risultati negativi. 18 campioni sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, di cui quattro già validati (3 a Palermo e 1 a Catania). Al momento in Sicilia risultano ricoverati 5 pazienti (tre a Palermo e due a Catania), mentre 13 sono in isolamento domiciliare. Cinque contagiati si trovano a Palermo, tutti riconducibili alla comitiva di turisti arrivati da Bergamo. Uno a Siracusa, due a Ragusa e gli altri a Catania. Il dato è stato confermato dall’assessore regionale alla Salute nel corso di un vertice istituzionale a Palazzo d’Orleans.

