Coronavirus in Calabria: più di 80 biologi hanno aderito alla campagna #iorestoacasa

12 Marzo 2020 15:06

Più di 80 biologi nutrizionisti, liberi professionisti proveniente da tutta la Calabria hanno aderito alla campagna #iorestoacasa promossa dall’associazione biologi nutrizionisti calabresi, per tutelare la salute dei propri concittadini. In un momento come questo , con l’emergenza sanitaria in atto, il gruppo di nutrizionisti ha deciso coralmente e spontaneamente già da tempo di sospendere la propria attività ambulatoriali fino alla fine dell’emergenza corona virus mettendo al primo posto la salute. Una decisione corale e solidale, che segue l’iniziativa dei colleghi siciliani, sottolineano l’importanza della collaborazione tra colleghi in ambito professionale per dare il proprio contributo all’emergenza. L’appello dei nutrizionisti calabresi è quello di rimanere a casa seguendo tutte le disposizioni del Decreto Normativo del 11/03/0220 per il contenimento del virus , mettendo da parte gli interessi privati per quelli collettivi.

