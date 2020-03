Coronavirus in Calabria, la Cisal attiva una raccolta fondi in favore della Protezione Civile

19 Marzo 2020 17:53

Coronavirus in Calabria: una raccolta fondi in favore della Protezione Civile è stata attivata dalla Cisal

Una raccolta fondi in favore della Protezione Civile è stata attivata dalla Cisal che in un post su Facebook, firmato dal Segretario Generale Francesco Cavallaro, spiega che “in un momento così difficile e drammatico è doveroso offrire un impegno concreto, al fine di contribuire al superamento delle difficoltà in atto, anche con un piccolo gesto”. Per tale motivo abbiamo attivato un conto corrente bancario su cui raccogliere le donazioni spontanee dei nostri dirigenti e iscritti a supporto della Protezione Civile che, insieme a medici e sanitari, è in prima linea contro il Coronavirus”. Le donazioni dovranno pervenire su IBAN IT08Z0503403262000000020656 intestato a Cisal – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori. Causale: “Donazione Protezione Civile Per Emergenza Covid-19.

