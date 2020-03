Coronavirus in Calabria: “in arrivo mascherine da distribuire al personale medico e ai comuni”

13 Marzo 2020 14:10

Coronavirus in Calabria, la senatrice Silvia Vono (Italia Viva): “sono in arrivo le mascherine”. E spiega anche l’importanza di continuare a fare donazioni di sangue

“In piena sinergia con la regione e la protezione civile calabrese mi sono attivata per fare arrivare mascherine protettive necessarie al personale medico, ai volontari e anche da distribuire ai comuni calabresi dove è forte l’esigenza di limitare la diffusione del contagio mettendo a disposizione di tutti i necessari presidi precauzionali per il contrasto al coronavirus”, ha affermato in una nota ufficiale la senatrice calabrese di Italia Viva, Silvia Vono. “In questo momento particolare è necessario che la politica agisca concretamente in totale collaborazione con tutte le forze dispiegate sul territorio per dare effettive risposte”. Silvia Vono ha inoltre sottolineato l’importanza di continuare a donare il sangue in questo momento di emergenza.

