Coronavirus, il mercato è in crisi: a Reggio Calabria Europlast si reinventa per proteggere cittadini e farmacisti

13 Marzo 2020 16:45

Europlast ha deciso di andare incontro alla domanda, concentrando la propria produzione in schermi in plexiglass trasparente, utili per proteggere gli operatori farmaceutici

Proteggere se stessi e gli altri, in questo periodo di incertezza, è quanto mai necessario. Le disposizioni governative sono molto rigide ma necessarie per fronteggiare l’emergenza coronavirus che ha raggiunto, in Italia, numeri allarmanti. Le attività commerciali, come è noto, hanno subito brusche direttive e proseguire con la vendita al pubblico è stato concesso solo ad alcuni settori ritenuti indispensabili e necessari, anche in queste settimane durante le quali stare in casa e spostarsi solo per esigenze primarie è diventato un obbligo.

Cambiano dunque le dinamiche di mercato e cambiano le richieste, anche in questo periodo. Per questa ragione Europlast dei fratelli Assumma, a Reggio Calabria, ha deciso di andare incontro alla domanda, concentrando la propria produzione in schermi in plexiglass trasparente, utili per proteggere gli operatori farmaceutici durante questo periodo difficile e così complesso. Per venire incontro alle esigenze immediate, l’azienda garantisce ai propri clienti la consegna della commessa in 24 ore. Si tratta di protezioni indispensabili per poter mantenere la sicurezza richiesta dalle nuove normative. In plexiglass trasparente, eleganti e spessi, gli schermi sono la soluzione ideale per chi vuole continuare a lavorare a contatto con il pubblico ma in piena sicurezza.

Reinventarsi e sapersi adeguare ai tempi, anche come quelli difficili che stiamo vivendo, non è da tutti. Europlast, con il supporto del commercialista dott. Vincenzo Minuto che ha fornito supporto telematico anche in questi giorni confusi e incerti da un punto di vista delle procedure produttive e di vendita, è dunque un valido esempio di azienda che è riuscita pienamente a coniugare due inderogabili esigenze: mandare avanti un mercato che rischia il tracollo e venire incontro alla più importante necessità del momento, ovvero prendere ogni precauzione e mettere in campo ogni misura per contrastare la diffusione e il possibile contagio del Coronavirus.

Gli italiani, in questo momento, stanno vivendo uno dei periodi più bui della storia contemporanea, ma solo con le idee, con le soluzioni e con la messa in campo di tutte le competenze possibili riusciremo a superarlo indenni e farlo diventare un punto di forza dal quale ripartire per diventare più forti e consapevoli che mai.

QUALCOSA SU EUROPLAST:

Europlast, piccola azienda artigiana, nasce alla fine degli anni 70. Osservando il logo si può notare che è preceduto dalla sigla “CA” che rappresenta le iniziali del fondatore, Carmelo Assumma. Nel corso degli anni, la piccola azienda artigiana, grazie alla voglia di crescere e migliorare, si è trasformata in azienda leader nel suo settore. Oggi i fratelli Assumma riescono, con la loro forte personalità, a coordinare l’andamento dell’intera azienda creando prodotti funzionali, duraturi e dal design particolarmente curato.

Per info e contatti: www.europlast-ca.it.

Valuta questo articolo