Coronavirus: il Comune di Sant’Agata Militello attiva il servizio di consegna beni prima necessità per persone in isolamento, anziani e soggetti affetti da patologie

10 Marzo 2020 17:24

Coronavirus: beni di prima necessità alle persone in isolamento a Sant’Agata Militello. L’attività di reperimento e consegna al domicilio è totalmente gratuita, mentre il costo dei beni richiesti resta a carico del richiedente

Il comune di Sant’Agata Militello, in collaborazione con i volontari di Protezione Civile del N.O.I.S., garantisce un servizio di aiuto per il reperimento e la consegna a domicilio di beni di prima necessità.

Il servizio è disponibile per tutti coloro che, ai sensi dei decreti e delle ordinanze in vigore, stanno osservando un periodo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, o sono persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, a cui è espressamente raccomandato di rimanere al proprio domicilio.

Al fine di attivare il servizio è necessario chiamare il numero 3371560840, identificarsi al fine di verificare la propria condizione e richiedere i beni di cui si ha necessità (farmaci, alimenti o generi di prima necessità).

Il servizio sarà reso dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì. L’attività di reperimento e consegna al domicilio è totalmente gratuita, mentre il costo dei beni richiesti resta a carico del richiedente.

