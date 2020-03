Coronavirus: il Comune di Catanzaro attiva lo smart working

9 Marzo 2020 20:40

Coronavirus: attivata in modalità semplificata lo “smart working” per la durata dello stato di emergenza

Il Comune di Catanzaro attivera’ in modalita’ semplificata lo ‘smart working’ per la durata dello stato di emergenza legato al coronavirus. Lo ha disposto la giunta, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, approvando la delibera del settore personale. Nella delibera viene specificato che saranno ammesse le categorie di lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio; lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione delle attivita’ didattiche; lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternita’; lavoratori con figli in condizioni di disabilita’ o genitori conviventi disabili o portatori di gravi patologie; lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.

