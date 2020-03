Coronavirus, il bollettino di oggi: decedute 28 persone

4 Marzo 2020 18:06

Coronavirus, deceduti oggi 28 pazienti affetti da Covid19

Sono 2.706 i malati per Coronavirus in Italia, con un incremento di 443 persone in piu’ rispetto a ieri e 107 i morti, 28 in piu’. Il nuovo dato e’ stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile.

