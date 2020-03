Coronavirus, il bollettino di oggi: 793 deceduti

21 Marzo 2020 18:11

Coronavirus: il bollettino della Protezione Civile aggiornato ad oggi, 21 marzo

“Sono 943 i guariti che portano ad un totale di 6.072 persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus. 4.821 sono le persone risultate positive al Covid 19 per un totale di 42.681. 22.116 persone sono in isolamento domiciliare e 2.857 sono in terapia intensiva. Registriamo 793 persone“. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus, Borrelli: 42.681 malati in Italia,4.821 più di ieri

Sono complessivamente 42.681 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 4.821. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 53.578. Il dato e’ stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione civile. Ieri i malati in piu’ erano stati 4.670.

Coronavirus, Borrelli: nessuna polemica sulle mascherine

“Stiamo acquisendo mascherine su canali diversi per usi diversi. Noi acquistiamo quelle per il personale sanitario, ffp2 e ffp3, ma in questo dipartimento come gli altri uffici pubblici abbiamo mascherine per liberare le mascherine chirurgiche per il personale medico. Su questo tema non c’e’ nessuna polemica con la Regione Lombardia, stiamo lavorando insieme“. Lo ha detto il commissario all’emergenza Angelo Borrelli al punto stampa in Protezione civile.

Coronavirus, Borrelli: 2.857 in terapia intensiva, il 6,7 per cento

Delle 42.681 persone contagiate dal Coronavirus 17.708 sono ricoverate con sintomi, 22.116 si trovano in isolamento domiciliare e 2.857 in terapia intensiva (202 in piu’ rispetto a ieri), ovvero circa il 6,7 per cento degli attualmente positivi (un dato in leggera discesa rispetto agli ultimi due giorni). E’ quanto riporta il bollettino della della Protezione civile sulla diffusione del Coronavirus in Italia.

Coronavirus, Borrelli: in arrivo 52 medici cubani per la Lombardia

“Abbiamo organizzato il viaggio per far venire nel nostro paese un team di 52 medici cubani che arriveranno domani e partiranno per la Lombardia per gestire l’ospedale da campo allestito a Cremona”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borelli, nel corso della conferenza stampa presso la sede del Dipartimento.

Coronavirus, Borrelli: effettuati oltre 233 mila tamponi

Nelle ultime settimane sono stati effettuati 233.222 tamponi per il Coronavirus. Lo si legge nel bollettino della della Protezione civile sulla diffusione del Coronavirus in Italia.

Coronavirus, Borrelli: 61 pazienti trasferiti dalla Lombardia

“Il numero dei pazienti trasferiti dalla Lombardia con la CROSS e’ di 61, 1 in piu’ rispetto a ieri e stiamo potenziando il trasferimento di altri pazienti verso altre regioni”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borelli, nel corso della conferenza stampa presso la sede del Dipartimento.

