Coronavirus, il bilancio di oggi: 196 decessi

11 Marzo 2020 18:12

Coronavirus, il bilancio di oggi comunicato dalla Protezione Civile

Il bilancio di oggi riguardo il Coronavius, 10.590 contagiati, 196 decessi, 41 guariti oggi e il bilancio sale a 1.045 guariti. Lo afferma il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus: 10.590 malati, 2.076 in più rispetto a ieri

Sono 10.590 i malati di coronavirus in Italia, 2.076 in piu’ di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 12.462. Il dato e’ stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Le vittime sono complessivamente 827: rispetto a ieri sono 196 in piu’.

Coronavirus, Borrelli: 1.028 malati in terapia intensiva

Superati i mille malati in terapia intensiva: sono 1.028, 151 in piu’ rispetto a ieri. Il dato e’ stato fornito dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa. Dei 10.590 malati complessivi, 5.838 sono poi ricoverati con sintomi e 3.724 sono quelli in isolamento domiciliare.

Borrelli, ok mascherine a lavoro se difficile distanza

“Sull’uso delle mascherine chirurgiche in luogo di lavoro: il Comitato scientifico raccomanda di rispettare rigorosamente la distanze di un metro come principale criterio di contenimento del virus. In assenza della possibilita’ di mantenere la distanza e’ raccomandato l’uso delle mascherine“. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa.

Coronavirus, Borrelli: crescita nel trend giorni scorsi

“Avevamo detto che i dati della Lombardia erano parziali e oggi abbiamo numeri che fanno si’ che i dati possano apparire come un numero elevato, ma in realta’ la crescita odierna e’ nel trend dei giorni scorsi“. Cosi’ il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla protezione Civile sottolineando che sono circa 600 i malati di cui ieri non erano disponibili i dati.

