Coronavirus, ecco l’idea ‘geniale’ per rispettare sempre la distanza di un metro dagli altri [VIDEO]

13 Marzo 2020 20:24

Come facciamo a sapere se in supermercati, farmacie, strade e altri luoghi pubblici stiamo rispettando la distanza giusta prevista dal decreto anti coronavirus?

Le nuove disposizioni governative resesi necessarie in ottica di emergenza Coronavirus, prevedono che si mantenga da distanza di un metro dagli altri nei luoghi pubblici. Ma come facciamo a sapere se in supermercati, farmacie, strade e altri luoghi pubblici stiamo rispettando la distanza giusta? Ed ecco che in nostro aiuto arriva l’idea geniale di un utente dei social, che ha ideato il modo più efficace per andare a spasso senza problemi. Certo, il sistema utile a questo scopo è un po’ ingombrante, ma efficiente visto che ci permetterebbe di rispettare alla perfezione la normativa. Siamo in periodo di emergenza e come sempre in questi casi l’umanità si ingegna per sopravvivere: da una parte ci sono scienziati a lavoro per ideare un vaccino, dall’altra invece ci sono persone comuni che aguzzano l’ingegno e trovano metodi per continuare a vivere quasi normalmente. Certo, magari si rischia di passare per pazzi, ma in fondo che importa: prima la salute, no?

Ecco il VIDEO nel quale l’inventore illustra la sua trovata mostrandone l’utilizzo pratico:

