Coronavirus, i DATI UFFICIALI confermano: la Calabria è la Regione meno colpita d’Italia. La TABELLA

3 Marzo 2020 22:56

Coronavirus, la Calabria è la Regione meno colpita d’Italia: un solo caso di contagio a Cetraro, un 69enne che proviene dal Nord ed è in quarantena domiciliare nella sua casa di campagna in collina

Ancora una volta fanalino di coda. Ma in questo caso non dispiace a nessuno: la Calabria è la Regione d’Italia meno colpita dal Coronavirus. E anche se le ragioni di questa circostanza non sono certo meritorie, il fatto in sè non può che rappresentare un sospiro di sollievo per tutti i calabresi, almeno fino al momento graziati dall’epidemia. A confermarlo sono i dati ufficiali forniti dalla protezione civile, che testimoniano come in generale nelle Regioni del Centro/Sud non sia in atto alcuna epidemia e che non ci sono focolai di Coronavirus nonostante i controlli mirati con svariate centinaia di tamponi effettuati. Tutti i casi provengono dal Nord Italia, dove abbiamo in tre regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) 2.247 casi su 2.502, pari all’89,8% del totale, e 76 morti su 79, cioè il 96,2% del totale.

La Calabria, con un solo contagiato su una popolazione di 2 milioni di abitanti, è la Regione più grande e popolosa con il più basso numero di contagiati. Ne ha di meno soltanto la Valle d’Aosta (nessun contagiato), che conta però appena 125 mila residenti, e come la Calabria ha un solo contagiato anche la Basilicata, dove però vive appena mezzo milione di persone, un quarto dei calabresi. Persino in Molise (300 mila abitanti) o in Umbria (890 mila abitanti) ci sono più casi anche in Calabria.

Anche il caso del professore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria non desta preoccupazioni: è ricoverato a Catania, dov’è nato e dove vive, e l’ultima volta che è stato a Reggio risale al 19 Febbraio, quando con ogni probabilità non era ancora contagiato. La sua storia è intrecciata a quella degli altri professori dell’Università di Catania contagiati al convegno di Udine del 20-21 Febbraio scorso. I 4 docenti sono, tra i dati ufficiali, nei numeri siciliani: il professore della facoltà reggina è ricoverato, gli altri tre in isolamento domiciliare.

Di seguito la tabella con tutti i dati:

