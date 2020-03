Coronavirus, i dati aggiornati in Sicilia provincia per provincia: a Messina nessun nuovo contagio, aumentano i casi a Catania

13 Marzo 2020 16:35

Coronavirus, ecco i dati ufficiali in Sicilia provincia per provincia. A Messina e provincia i casi, per il secondo giorno consecutivo, restano sempre 9, di cui sei ricoverati. Catania è la città più colpita, con 57 casi e 15 ricoveri

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province della Sicilia, aggiornati alle ore 12 di oggi (venerdì 13 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

In totale sono 130 i pazienti, di cui 44 ricoverati (solo 7 in terapia intensiva), 82 in isolamento domiciliare, due guariti e due deceduti. Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 18; Caltanissetta, 2; Catania, 57; Enna, 2; Messina, 9; Palermo, 28; Ragusa, 2; Siracusa, 8; Trapani, 4. In totale, a Messina e in provincia, risultano ricoverati sei pazienti.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

