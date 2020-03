1 Marzo 2020 14:15

Coronavirus, è stata dimessa insieme alla figlia la donna di 98 anni guarita a Wuhan

A 98 anni, la piu’ anziana paziente contagiata dal Coronavirus e’ stata dimessa insieme alla figlia dal Leishenshan Hospital, la seconda struttura ospedaliera temporanea costruita in tempi record nella provincia cinese dell’Hubei per affrontare l’emergenza del Covid-19. Lo riporta CGTN, il canale televisivo di notizie h24 in lingua inglese di China Central Television.

