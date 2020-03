Coronavirus: Grasso, ‘Parlamento non vota solo ma discute e modifica provvedimenti’

18 Marzo 2020 14:37

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Chi in questo momento parla di voto a distanza e commissioni speciali rivela un’idea riduttiva del Parlamento. Deputati e senatori non sono solo coloro che votano i provvedimenti: sono chiamati, rappresentando la nazione, a scriverli e a modificarli attraverso la presentazione di emendamenti e la discussione. Non tutto può passare all’unanimità, nemmeno in momenti gravi come questo, ed è giusto garantire il dibattito e il confronto tra le posizioni”. Lo afferma il senatore di Leu Pietro Grasso.

“In giorni così difficili -aggiunge- molti sono chiamati a continuare il loro lavoro: tutto il mondo sanitario, le Forze dell’Ordine, i lavoratori di filiere che non si possono fermare, commercianti e dipendenti di alimentari, farmacie, edicole e molti altri settori. Non basta il ringraziamento, dobbiamo loro anche l’esempio. Ai parlamentari è chiesto di fare la propria parte, con tutte le cautele previste e doverose per ogni lavoratore. Perché la democrazia non deve e non può conoscere eccezioni”.

