Coronavirus, ULTIM’ORA: Governo valuta scuole chiuse per 15 giorni in tutt’Italia da domani [LIVE]

4 Marzo 2020 12:19

Coronavirus, sempre più vicina l’ipotesi di chiudere le scuole in tutt’Italia

Per l’emergenza Coronavirus il Governo sta valutando l’ipotesi di chiudere le scuole in tutt’Italia da lunedì 9 marzo o da domani giovedì 5 marzo. Lo riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, che cita fonti di governo. Una decisione in tal senso, viene comunque puntualizzato, non è stata ancora presa, ma è una possibilità che si sta valutando concretamente. L’eventuale chiusura sarebbe circoscritta a 15 giorni, in attesa di valutare l’evoluzione del contagio.

Coronavirus, Burioni: “meglio chiudere le scuole a Roma”

“Meglio tenere le scuole chiuse. Vanno adottate tutte le misure necessarie per contenere il contagio e rallentarlo. Altrimenti si accetta il rischio di infettare e di infettarsi. E’ giusto chiudere le scuole in tutte le zone in cui ci sono casi infetti, tenendo conto che questi si stanno diffondendo in tutta Italia“. Così il virologo Roberto Burioni in un’intervista a LaPresse.

Coronavirus, Sala: “sulla chiusura delle scuole decidere prima di domenica”

“Una chiusura abbastanza significativa e prolungata” in seguito all’emergenza Coronavirus, “all’inizio credo che sia giusta. La riflessione pero’, che ho portato ad alcuni ministri, e’ che non so se le scuole le lasceranno chiuse ma mi chiedo se e’ il caso di arrivare a dirlo la domenica”. Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso di un’intervista a Corriere Tv. “Allora fai una riflessione e dici ‘chiudiamo due settimane’. – ha aggiunto -. Noi politici dobbiamo ascoltare la scienza ma poi prendere delle decisioni, quindi adesso serve fare un discorso molto chiaro: se serve dire che anche la settimana prossima sara’ cosi’ meglio dirlo perche’ cosi’ la gente si prepara“.

Coronavirus: il Governo valuta lo stop ai cinema, musei e teatri in tutt’Italia

Stop ai cinema, ai musei, ai teatri, alle palestre in tutta Italia, evitando ogni assembramento. A quanto apprende l’Adnkronos, è una delle misure che il governo, riunito a Palazzo Chigi, sta valutando per contrastare la diffusione del Covid-19. Nessuna decisione è stata ancora assunta, ma l’ipotesi è sul tavolo.

